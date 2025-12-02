Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23, non potrà avere al suo fianco il suo assistente Omar Danesi nel prossimo match di Serie C. Il Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi ha infatti squalificato per un turno il vice del tecnico nerazzurro, espulso nel match contro la Pro Vercelli e fermato per un turno "per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina abbandonando l’area tecnica proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato". Seconda sanzione per i calciatori Issiaka Kamate, Leonardo Bovio e Christos Alexiou.