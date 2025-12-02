Alla Juventus bastano un gol per tempo per risolvere la pratica Udinese (2-0 per la squadra di Spalletti) e strappare il biglietto per i quarti di Coppa Italia, dove se la vedrà con la vincente di Atalanta-Genoa. A sbloccare la gara dell'Allianz Stadium ci pensa David (a cui poi viene anche annullato un gol per fuorigioco), mentre il raddoppio arriva nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Locatelli. Il centrocampista entra in campo al 56' al posto di Gatti, costretto ad abbandonare il campo in anticipo per infortunio: le condizioni del difensore veranno valutate nelle prossime ore. 

Data: Mar 02 dicembre 2025
Autore: Stefano Bertocchi
