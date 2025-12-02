Alla Juventus bastano un gol per tempo per risolvere la pratica Udinese (2-0 per la squadra di Spalletti) e strappare il biglietto per i quarti di Coppa Italia, dove se la vedrà con la vincente di Atalanta-Genoa. A sbloccare la gara dell'Allianz Stadium ci pensa David (a cui poi viene anche annullato un gol per fuorigioco), mentre il raddoppio arriva nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Locatelli. Il centrocampista entra in campo al 56' al posto di Gatti, costretto ad abbandonare il campo in anticipo per infortunio: le condizioni del difensore veranno valutate nelle prossime ore.
Sezione: News / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 23:06
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - News
Coppa Italia, la Juventus batte 2-0 l'Udinese e strappa il biglietto per i quarti. Spalletti perde Gatti per infortunio
Darmian compie 36 anni, l'Inter: "Ha conquistato i tifosi con la sua continuità e alla capacità di farsi trovare pronto"
Babacar: "Ripenso spesso alla doppietta segnata all'Inter. Se sono un leader è merito di Mihajlovic"
Brookfield (fondo di maggioranza di Oaktree) guarda all’Italia: completato l'acquisto di Fosber per 900 milioni di dollari
Altre notizie
Martedì 02 dic
- 23:20 L'Inter attesa dalla 400esima partita in Coppa Italia. Col Venezia a San Siro tradizione favorevole
- 23:06 Coppa Italia, la Juventus batte 2-0 l'Udinese e strappa il biglietto per i quarti. Spalletti perde Gatti per infortunio
- 22:52 DAZN prepara una rivoluzione: offerta alla Lega Serie A una partnership sul modello ESPN-NFL
- 22:37 GdS - Pepo Martinez verso il ritorno in campo. Probabile titolarità domani col Venezia in Coppa Italia
- 22:22 GdS - Niente Liverpool per Dumfries: l'obiettivo dell'olandese è la Supercoppa in Arabia
- 22:08 Dalla Croazia - OM pronto all'offerta per Mlacic, ma l'Inter ha fatto una mossa più decisa. E ha un piano definito
- 21:54 Condotta irriguardosa: il Giudice Sportivo squalifica per un turno Danesi, vice di Vecchi
- 21:40 Lazio, la proposta di Sarri: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine"
- 21:25 Bonucci: "La maglia della Nazionale ora ha un peso diverso. Ma abbiamo giocatori forti"
- 21:10 Darmian compie 36 anni, l'Inter: "Ha conquistato i tifosi con la sua continuità e alla capacità di farsi trovare pronto"
- 20:56 Dumfries: "Un onore essere nei migliori 11 di Serie A. Grazie a tutti i colleghi per avermi votato"
- 20:42 GdS - Calhanoglu-Inter, rinnovo 'nel limbo': sarà addio? Si deciderà tutto la prossima estate
- 20:28 Bastoni: "L'arrivo all'Inter un sogno, ora ho più leadership. Esposito strepitoso, Chivu ha capito subito una cosa"
- 20:14 GdS - Tottenham in crisi e Vicario diventa il capro espiatorio. L'ex Empoli pensa all'addio, Inter attenta
- 20:00 Sky - Inter-Venezia, Chivu pensa al maxi-turnover: due ipotesi con il cambio di ruolo per Diouf. Chance per Cocchi?
- 19:45 Babacar: "Ripenso spesso alla doppietta segnata all'Inter. Se sono un leader è merito di Mihajlovic"
- 19:30 Pisa-Inter, nessuno come Lautaro. Gloria anche per Zielinski e Diouf
- 19:15 Champions, doppio confronto Serie A-Premier. Allerta ordine pubblico per Milano e Bergamo
- 19:00 liveLa VIGILIA di INTER-VENEZIA, da MARTINEZ a DIOUF: GRANDE CHANCE a SAN SIRO. Le PAROLE di AUSILIO...
- 18:52 Brookfield (fondo di maggioranza di Oaktree) guarda all’Italia: completato l'acquisto di Fosber per 900 milioni di dollari
- 18:37 Palladino: "Lookman si sta sacrificando per l'Atalanta. Io e lui vogliamo la stessa cosa"
- 18:24 Di Gennaro: "L'Inter è ancora la più forte, al netto di certe situazioni"
- 18:10 Coppa Italia, Di Marco arbitra Inter-Venezia: coi nerazzurri c'è un solo (felice) precedente
- 17:55 Venezia, domani con l'Inter in campo con la nuova maglia ispirata alla bandiera della Serenissima
- 17:40 Cori denigratori contro altra tifoseria, dal Giudice Sportivo multa di 5mila euro per l'Inter
- 17:26 Gran Galà del Calcio AIC 2025, Thuram cede lo scettro a Deiola: suo il premio per il gol dell'anno
- 17:13 Best XI Serie A, Lautaro Martinez guida un attacco di dobletisti con Yildiz e Vardy
- 16:59 Giudice sportivo: tre giocatori squalificati, un turno di stop per Allegri e Runjaic
- 16:44 A Pio Esposito il premio 'Il Campo Giusto': "Dimostra che il vero successo va oltre le vittorie"
- 16:29 Qui Venezia - Stroppa convoca 23 giocatori per l'Inter: presenti Stankovic e il 2005 El Haddad
- 16:15 Adani: "Non tutti gli interisti impazziscono per Lautaro, ma non dimenticherei che è nell'attacco della squadra più forte al mondo"
- 16:02 Sabatini: "Ero lì quando Lautaro arrivò all'Inter, ma il merito è di Ausilio. Esposito unico centravanti italiano"
- 15:49 Cassano: "Lautaro mi piace da impazzire, è il miglior attaccante della Serie A. Chi lo critica è un incompetente"
- 15:35 Inter-Bologna, il Viminale nega la trasferta ai tifosi rossoblu. Scoppia la rabbia: "Sputo in faccia alla città"
- 15:21 Calcio e criminalità, il PM Ardituro: "Gli accertamenti sui fatti legati alle curve di Inter e Milan continuano"
- 15:07 Inter-Venezia, quote rasoterra a favore dei nerazzurri. E c'è fiducia anche nel gol di Diouf
- 14:52 Gran Galà AIC, quarta volta in Top 11 per Bastoni: "Onorato per il premio e grato per ogni traguardo raggiunto"
- 14:39 De Laurentiis: "Le retrocessioni un errore. In NBA tutti miliardari, ma vorrei vedere i fondi..."
- 14:21 Supercoppa, presentato il pallone special edition di Puma Orbita: "Celebra l’eccellenza sportiva dei quattro club partecipanti"
- 14:07 Kiss Kiss Napoli - Frattesi cambia aria? Il Napoli lo vuole e lui gradirebbe la destinazione
- 13:53 Venezia, Stroppa: "Per l'Inter i cambi saranno 11. Domani non abbiamo nulla da perdere"
- 13:38 videoMVP Serie A 2024-25, plebiscito per McTominay. Ma Bastoni vota Svilar: "E' il mio portiere al Fantacalcio"
- 13:24 Sky - Inter-Venezia, da Martinez a Frattesi e Diouf: previsti tanti cambi. Bonny, domani la decisione di Chivu
- 13:10 De Siervo: "Serie A straordinaria quest'anno. E c'è una differenza con i migliori campionati europei"
- 12:55 Fondazione Pupi, grande festa per il Charity Dinner: tanti interisti di oggi e di ieri e... Nico Paz
- 12:41 L'ass. Riva: "Nuovo San Siro, spero abbia ragione Scaroni sulla data. E per il nome ho una preferenza"
- 12:28 Zanetti: "Assurde le critiche a Lautaro, dà sempre l'anima. Scudetto, siamo lì. Martinez? Si sta riprendendo"
- 12:14 GdS - L'Inter mette nel mirino il Napoli l'11 gennaio: il calendario dei nerazzurri...
- 12:00 LOOKMAN, la ROSA COMPLETA (?) e il NON MERCATO a GENNAIO: le parole di AUSILIO un GIGANTESCO BOH
- 11:44 Simonelli: "Questa Serie A è più avvincente rispetto alla scorsa, l'incertezza è la sua forza"
- 11:30 Dimarco premiato al Gran Galà del Calcio: "Il mio sinistro? C'è la natura, ma negli anni sono migliorato"
- 11:16 Scudetto, Capello: "Duello Milan-Napoli? Occhio anche al Como..."
- 11:02 Mlacic-Inter, arrivano conferme: interessamento per il giovane centrale dell'Hajduk Spalato
- 11:02 CdS - Martinez e non solo: ampio turnover col Venezia. Chivu pesca anche dalle giovanili
- 10:48 CdS - Lampi di Diouf, si complica la posizione di Frattesi. Il francese bene in fascia, ma resta una mezzala: l'ex Sassuolo via a gennaio?
- 10:34 Gran Galà AIC, Lautaro ringrazia sui social: "Grazie a tutti, soprattutto ai compagni: senza di loro..."
- 10:20 Filip Stankovic torna a San Siro: "Io, papà e mio fratello: ho un sogno per la Champions. Chivu speciale perché..."
- 10:06 Doppio compleanno in casa Inter: 36 anni per Darmian, auguri anche a una vecchia gloria
- 09:52 TS - Martinez per il post-Sommer? Difficile. Torna il vecchio "pallino" Vicario: il punto
- 09:38 TS - Pepo Martinez titolare contro il Venezia: ecco perché è la gara ideale
- 09:24 TS - Touré supera l'esame: l'Inter ci pensa e c'è un giovane nerazzurro che piace al Pisa
- 09:10 GdS - Inter ancora in bilico tra Inzaghi e Chivu. Obiettivi? A un certo punto sarà bene...
- 08:56 CdS - Fascia destra: l'Inter mette nel mirino Palestra. Costi alti, decide l'Atalanta
- 08:42 GdS - Martinez domani titolare. Intanto procede l’indagine per omicidio stradale
- 08:28 Pio Esposito: "Ecco il gol che mi ha svoltato la carriera. Lautaro serio per un motivo. E quando mi hanno convocato in azzurro..."
- 08:14 GdS - L'Inter torna forte su Vicario: già riaperti i dialoghi con l'agente. C'è da convincere Oaktree...
- 08:00 Mauro: "Lautaro forse non è sempre stato il migliore in campo, ma il suo peso specifico resta sempre"
- 00:00 Lautaro e Diouf: Chivu si gode due giocatori "ritrovati"
Lunedì 01 dic