"Una serata di risposte. L’Inter debutta in Coppa Italia contro il Venezia, quinto in classifica in Serie B, ma con l’ambizione di tornare subito nella massima categoria. Sulla carta, quindi, una sfida agevole. Che, di conseguenza, diventa l’opportunità per impiegare chi ha giocato meno". Questo quanto scrive stamane il Corsport a riguardo della partita che attende i nerazzurri questa sera al Meazza.

Occhi puntati soprattutto su Martinez, Diouf e Frattesi, che avranno una chance dall'inizio. Il portiere prova a tornare alla normalità, il francese cerca di confermare le buone impressioni delle ultime uscite, mentre l'azzurro ha bisogno di ritrovare minuti e fiducia. Stessa sorte per Luis Henrique, a cui farebbe bene rompere il ghiaccio anche con San Siro.

"Una prima volta l’aspetta pure Esposito, che a San Siro ancora non ha segnato. O meglio, lo ha fatto con la maglia della Nazionale, contro la Norvegia - si legge -. Riuscirci pure in nerazzurro avrebbe un altro sapore".

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; Thuram, Esposito.