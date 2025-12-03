Altra gioia per l’Atalanta di Raffaele Palladino che cala il poker contro il Genoa di Daniele De Rossi e si prende il quarto di Coppa Italia. A sottoscrivere il tabellino sono Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor. Match sfortunato per i rossoblu costretti all’inferiorità numerica dopo il fallo da espulsione diretta di Fini. Nel prossimo step sarà Juventus-Atalanta.