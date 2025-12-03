L'Inter ha messo nel mirino Branimir Mlacic, 18 anni a marzo prossimo, difensore dell'Hajduk Spalato, descritto oggi da Tuttosport come un giocatore di stazza imponente (192 centimetri), intelligenza calcistica superiore, buona tecnica e discreta velocità per l'altezza che ha.

Classe 2007, costa già circa 5 milioni dopo le quindici presenze stagionali tra campionato, coppa nazionale e preliminari di Conference League. L'idea è chiudere subito e lasciarlo a Spalato per poi accoglierlo nel 2026/27 e inserirlo nell'Inter U23. Al calciatore sono però interessate più squadre, tra cui l'Olympique Marsiglia, e il padre (riferimento personale e professionale del ragazzo) vuole riflettere con calma. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti.