Le voci di un interessamento concreto dell'Inter per Branimir Mlacic, giovane difensore dell'Hajduk Spalato, hanno spiazzato l'ex nazionale Jurica Vranješ: "Beh, sono rimasto un po' sorpreso che un club gigante lo voglia, ma d'altra parte capisco il ragionamento dell'Inter - ha spiegato a Sportkse Novosti -. I grandi club oggi non vogliono lasciare nulla al caso, non vogliono che un giocatore gli sfugga, piuttosto preferiscono prendere un giocatore come Mlacic a un prezzo più basso prima che esploda. Per l'Inter sarebbe molto redditizio sborsare subito dei soldi e lasciare il giocatore in prestito per poi prenderlo in estate. Non è mai troppo presto vendere per l'Hajduk, se arriva una buona offerta. Prezzo? Per uno che a 18 anni ha fatto 15 presenze nell'Hajduk, la quotazione iniziale è di tre milioni di euro per arrivare a 5. Per Mlacic sarebbe ideale andare in Bundesliga, ma se non ci sono offerte dalla Germania, va bene anche la Serie A: lì può giocare senza problemi".