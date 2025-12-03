Sarà la serata di Matteo Cocchi? L'esterno dell'Under-23 - come ricorda la Gazzetta - è un "figliolo" di Chivu, considerando che proprio il romeno l'ha tenuto a battesimo nelle giovanili. E stasera potrebbe toccare proprio a lui a sinistra per far tirare il fiato a Bastoni e pure a Dimarco, con Carlos Augusto braccetto alle sue spalle.

Si prevede una formazione "sperimentale": torna tra i pali Martinez; Luis Henrique confermato a destra; mediana tutta nuova con Zielinski, Frattesi e uno tra Diouf e Sucic. Bonny sarà convocato.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; Esposito, Thuram.