Una doppietta decisiva in casa del Pisa per mettere a tacere le recenti critiche e prendersi la vetta della classifica marcatori. Lautaro Martinez tocca quota 6 centri in campionato e avanza in maniera prepotente verso il titolo di re dei bomber, come riporta Agipronews, eventualità offerta a 4 su Goldbet e Better, seguito a 10 da Riccardo Orsolini, anche lui a 6 reti come il capitano interista e Marcus Thuram.

Leggermente staccati i due milanisti Christian Pulisic, ai box contro la Lazio, visto a 11, con Rafa Leao, match-winner invece contro i biancocelesti, che avanza in lavagna, a quota 12, portandosi a meno uno dalla vetta. Occhi puntati anche sulla rimonta di Kenan Yildiz, autore della doppietta decisiva contro il Cagliari, offerto ora a 23 volte la posta.