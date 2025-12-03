Se Ange-Yoan Bonny ora gioca nell'Inter, una gran parte del merito va Piero Ausilio, bravo a convincere il ragazzo ad accettare il progetto nerazzurro. Così come confermato da Federico Pastorello, agente dell'attaccante francese, nell'intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli era molto interessato, anche se poi alla fine non ha mai affondato. Abbiamo avuto diversi contatti con club di Premier, ma alla fine credo la differenza l'abbia fatta il direttore Ausilio. Ha fatto capire subito al ragazzo che sarebbe stato il suo unico obiettivo e poi alla fine la scelta è stata abbastanza semplice", le parole del procuratore. Convinto che l'ex giocatore del Parma si farà valere sempre di più in nerazzurro: "Non mi sorprende il suo impatto, è uno che ha qualcosa in più sul piano qualitativo. Ora la sfida è confermarsi, sono convinto che continuerà a dare una grossa mano alla squadra di Chivu perché è serio e ha grandi valori".