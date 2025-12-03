Nuova importante partnership per l'Inter che, attraverso una nota ufficiale pubblicato pochi minuti fa, annuncia la collaborazione insieme ad AB InBev, leader mondiale nel settore della birra. "Per le prossime tre stagioni sportive (2025/2026–2027/2028), AB InBev, attraverso il proprio marchio BUD - uno dei più celebri al mondo - sarà Official Beer Partner e Regional Partner del Club nerazzurro", si legge nel comunicato.

"Questa alleanza - prosegue la nota - nasce dall’incontro tra due mondi che condividono la stessa passione e lo stesso spirito di squadra: da una parte la storia e il prestigio dell’Inter, dall’altra l’animo dinamico e celebrativo di BUD. Insieme, i due brand, vogliono esaltare ciò che rende il calcio unico: la gioia collettiva, il senso di appartenenza, il piacere di vivere e celebrare insieme ogni emozione. La partnership si estende anche al calcio femminile, con BUD che assume il ruolo di Official Inter Women Partner. Con questa partnership, BUD sarà presente sui LED dello Stadio San Siro ed AB InBev avrà l’esclusiva sulle birre nei bar e nelle aree hospitality, oltre che sulle beer machines, portando la sua eccellenza e varietà senza paragone nel cuore dell’esperienza nerazzurra. L’accordo prevede inoltre campagne co-branded e digital, oltre ad attivazioni speciali all’interno dello Stadio San Siro, pensate per coinvolgere la community nerazzurra e raccontare, con spirito e creatività, la magia che nasce quando BUD e Inter si incontrano".

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell'Inter, commenta positivamente il nuovo accordo: "Siamo felici di dare il benvenuto ad AB InBev, che con il suo marchio iconico BUD, condivide con il nostro Club la volontà di valorizzare l’esperienza dei tifosi e celebrare la passione che li unisce. Questa partnership ci permetterà di arricchire ulteriormente il legame con i nostri fan, dentro e fuori dallo stadio, offrendo loro nuove opportunità per vivere momenti speciali a tinte nerazzurre".

"Siamo orgogliosi di diventare partner di un club così storico e prestigioso come FC Internazionale Milano - le parole di Ief Timmermans, Country Director AB InBev Italy -. Questa partnership nasce da una visione condivisa: celebrare i momenti che uniscono, dentro e fuori dal campo. Con il nostro iconico marchio BUD, vogliamo rendere ancora più speciale l’esperienza dei tifosi nerazzurri".