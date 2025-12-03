Passa il Napoli che sfata il tabù Coppa Italia, ma con una fatica enorme la squadra di Antonio Conte supera gli ottavi di finale battendo il Cagliari solo dopo i calci di rigore. I novanta minuti regolamentari si sono chiusi sull'1-1, col vantaggio iniziale dei partenopei firmato da Lorenzo Lucca bravo a piombare di testa su un cross dalla destra, e il pareggio firmato da Sebastiano Esposito, che nella 'sua' Napoli trova una rete pesante propiziata da un intervento di Scott McTominay su Gennaro Borrelli che ha finito col favorare l'inserimento vincente dell'attaccante di scuola Inter. Poi arriva la lunghissima lotteria dal dischetto, che va a oltranza con tanto di penalty segnato di potenza dal portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic, fino all'errore di Zito Luvumbo e la realizzazione di Alessandro Buongiorno, che con un diabolico rasoterra porta il Napoli ai quarti di finale.