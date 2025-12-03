In attesa dell'ottavo di finale di Coppa Italia di questa sera contro il Venezia, Sky Sport ha abbozzato l'eventuale undici che Cristian Chivu potrebbe schierare contro i lagunari. Stroppa si presenterà con tante novità di formazione secondo le indicazioni dell'emittente satellitare che prevede altrettanti cambiamenti anche per l'Inter. Davide Frattesi sarà il titolare più in evidenza, ma la novità potrebbe essere l'insolito ruolo al quale sarà chiamato Diouf. Se la previsione più rodata vede Thuram al fianco di Pio Esposito, terminali d'attacco davanti ad un centrocampo composto da Zielinski in cabina di regia e Diouf e Luis Henrique sulle corsie, l'ipotesi meno quotata ma che stuzzica il tecnico romeno potrebbe essere quella di un tandem offensivo composto da Diouf ed Esposito. Con Luis Henrique esterno destro di centrocampo e Cocchi speculare a sinistra.