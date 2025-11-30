Dopo il pari interno 1-1 con la Pro Vercelli, ecco le pagelle dell'Inter U23 di Stefano Vecchi. Nel primo tempo i nerazzurri hanno faticato, nella ripresa invece hanno fatto meglio degli avversari.

MELGRATI 7 - Altra grande prestazione per lui. Senza le sue parate e con un conseguente doppio vantaggio della Pro Vercelli la partita sarebbe stata ben diversa.

CINQUEGRANO 6 - In questa posizione riesce a far valere la sua fisicità, sia in fase di spinta che in fase difensiva. Buoni segnali da parte sua.

PRESTIA 6 - Poche colpe sul gol, costretto poi a lasciare il campo anzitempo per infortunio. Nei 45 minuti giocati regge bene soprattutto nel gioco aereo. Dal 46' STANTE 6.5 - Entra in campo quando la difesa nerazzurra non è posta sotto stress come nel primo tempo. Tuttavia, dimostra sicurezza e precisione.

ALEXIOU 6 - Riesce meno di altre volte a farsi vedere in fase di spinta. In difesa però fa il suo.

KAMATE' 6 - Estremamente sotto tono in un primo tempo che lo vede corpo estraneo al gioco. Nel secondo tempo invece fa la differenza, creando parecchi grattacapi alla Pro Vercelli.

FIORDILINO 6 - Ha delle responsabilità sul gol subito, dove è fuori posizione e subisce alle spalle l'inserimento di Rutigliano. Nella ripresa detta i tempi della gara.

KACZMARSKI 5.5 - Così come i compagni di reparto, è protagonista di un primo tempo decisamente sotto tono. Non riesce, nonostante un secondo tempo migliore, a raggiungere la sufficienza. Dal 72' ZANCHETTA 6 - Una ventina di minuti senza grandi spunti.

BOVO 5.5 - Non riesce a imporsi a centrocampo, pagando spesso in termini di aggressività e reattività rispetto agli avversari. Sciocco il modo in cui si fa ammonire. Dal 46' TOPALOVIC 6.5 - Fa la differenza, con la sua qualità e la sua capacità di farsi trovare negli spazi. Ottimo ingresso in campo.

DAVID 5.5 - Fatica e non poco, soprattutto in avvio. In attacco, anche in un secondo tempo positivo per i suoi, non trova il modo di incidere.

AGBONIFO 6.5 - Buona prova per lui. Nel primo tempo è il più pimpante nonostante le difficoltà dei compagni, nel secondo è coinvolto e propizia il pareggio. Il trend positivo è sicuramente incoraggiante. Dall'80' LAVELLI s.v.

SPINACCE' 5.5 - Partita opaca per lui, che fatica sia a far salire la squadra che a mettersi in proprio. Può fare molto meglio. Dal 61' ZUBEREK 6 - Ingresso in campo più che positivo per lui. Il gol sbagliato di testa su cioccolatino di Kamaté però è un errore da matita blu.

Mister Stefano VECCHI 6 - Dopo un primo tempo davvero negativo, la squadra si ricompone, giocando di fatto una partita a due volti. Sicuramente l'ingresso di Topalovic aiuta, ma riuscire a tenere la barra dritta in un momento di difficoltà come questo è un ottimo segnale. Interessante la posizione da quinto di centrocampo di Kamaté.