"Quanta voglia c’è di fare bene? Come nelle altre competizioni siamo l’Inter e quando cominciamo una competizione diamo il nostro massimo ed è ciò che faremo anche questa sera". Parola di Marcus Thuram, schierato titolare al fianco di Pio Esposito nel match di questa sera contro il Venezia, valido per l'ottavo di Coppa Italia. Match che il Tikus presenta a Inter TV prima di scendere in campo.

L’anno scorso il Venezia vi ha dato filo da torcere. Come si affronta al meglio?

"Come tutte le partite. L’abbiamo preparata al meglio. È vero che l’anno scorso contro di loro è stata abbastanza dura. Sarà una partita complicata anche oggi".



Ci saranno tante rotazioni. Quanto è fondamentale puntare su gente esperta come te?

"No, no. Tutti i giocatori della rosa sono importanti e hanno tutti un ruolo super importante nella squadra e ci aiutiamo. Siamo tutti leader, siamo ventidue leader e questa è la forza dell’Inter".