I numeri non dicono tutto su Lautaro Martinez che, a seconda dei periodi, viene osannato o criticato per il suo apporto in zona gol. A dirlo è Massimo Ambrosini, nel corso del suo intervento per Cronache di Spogliatoio: "Lautaro raramente sbaglia il modo di stare in campo, deve imparare a gestire il ruolo di leader del gruppo non facendosi troppo carico di alcune situazioni. Questa cosa magari gli toglie lucidità. L'importanza va oltre i numeri: dei quattro attaccanti dell'Inter, quando sta bene, è quello che fa girare la squadra", il punto di vista dell'ex centrocampista del Milan.