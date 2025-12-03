Intervistato dai cronisti a margine della presentazione dell'album Panini 2025-26, Marco Boriello ha speso parole di elogio per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 che si sta mettendo in evidenza nella sua prima stagione all'Inter: "E' un calciatore bravissimo, per l'età che ha è impressionante - le parole di Boriello al nostro inviato -. Ha una grandissima personalità, gioca in una squadra fortissima ed è facilitato da questo fatto perché gioca di più in area di rigore. E' già strutturato, tecnicamente è molto bravo: è un bel centravantone che sa fare gol. La Nazionale ha il centravanti del futuro".

Borriello impressionato da Pio Esposito ️ pic.twitter.com/Z3hUuzIyht — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) December 3, 2025