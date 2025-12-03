Intervenuto a Sport Mediaset prima del fischio d'inizio di Napoli-Cagliari, il direttore sportivo dei campioni d'Italia, Giovanni Manna ha parlato di vari temi che riguardano la squadra di Antonio Conte: da Lucca a Lukaku, ma anche dell'obiettivo di raggiungere il prossimo step di Coppa Italia.
"Lucca? Sicuramente la squadra è più completa dopo il mercato, ci vuole più pazienza. Per cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito" ha detto sull'attaccante italiano".
Lukaku:
"Sta lavorando per tornare, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma".
Obiettivi:
"Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. I quarti di finale della Coppa Italia mancano da cinque anni. Siamo sicuri di giocare per passare il turno".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
