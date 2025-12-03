In una serata di basse temperature e per una partita non certo di grande appeal, ottavo di finale di Coppa Italia, il pubblico nerazzurro ha comunque confermato il proprio supporto alla squadra di Cristian Chivu. nello specifico, come comunicato dal club, al Meazza per Inter-Venezia sono presenti 44.910 spettatori, di cui 1.700 nel settore ospiti.