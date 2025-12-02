Aristide Guarneri, colonna della grande Inter di Helenio Herrera, è stato l'ospite d'onore dell’appuntamento dell’Inter Club Oglio Po dedicato ad Alessandro Bastoni. Ad ospitare il partecipato evento, il circolo del Gruppo Emergenti di Quattrocase. Il nuovo sodalizio del club sarà polo attrattivo dei tifosi di tutto il Comprensorio: non solo il Casalasco, ma anche il Viadanese, senza dimenticare Sabbioneta, Bozzolo e Piadena Drizzona. Proprio da questa località è arrivato per presenziare alla serata anche il padre del difensore nerazzurro, Nicola Bastoni.

Guarneri ha intrattenuto gli oltre 60 presenti alla conviviale con interventi illuminanti, come quelli sul rettangolo di gioco, assist per parlare del club e della squadra di ieri e di oggi. Al momento sono già oltre 170 gli iscritti al nuovo sodalizio interista dell’Oglio Po nato in questa stagione e presieduto da Archimede Belli, che ha omaggiato Guarneri con una stampa raffigurante la Grande Inter.