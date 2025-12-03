La FIFA prepara la rivoluzione del calciomercato. L'organo che controlla il calcio mondiale, attraverso una nota, commenta le osservazioni presentate dalla UEFA in merito alla necessità di revisione delle regole della campagna acquisti divenuta necessaria dopo la sentenza sul caso Lassana Diarra: "La FIFA ha preso atto della risoluzione emessa dal Comitato del Dialogo Sociale Settoriale dell’UE per il Calcio Professionistico in relazione alla riforma del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori (RSTP) avviata dalla FIFA lo scorso anno. I principi concordati dalle parti interessate del calcio europeo sono in linea con le proposte già discusse a livello globale durante la consultazione in corso sulla revisione dell’RSTP negli ultimi mesi. In particolare, la FIFA rileva che i principi e le proposte presentati dalla stessa FIFA durante l’incontro con gli stakeholder globali lo scorso settembre sono stati accolti positivamente anche a livello europeo".

La FIFA "accoglie con favore questo contributo costruttivo da parte della comunità calcistica europea e continuerà il dialogo con i rappresentanti di tutte le regioni, al fine di definire un nuovo insieme di regole per il sistema dei trasferimenti che siano proporzionate, trasparenti ed equilibrate", regole che il Consiglio FIFA punta a varare nei prossimi mesi.