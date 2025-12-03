Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio del match di Coppa Italia contro il Napoli momentaneamente in corso, l'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti ha espresso parole al miele sul compagno di squadra e di reparto, l'interista in prestito al club sardo, Sebastiano Esposito.

"Seba è un giocatore forte, lo stiamo coccolando e gli stiamo tirando le orecchie - ha detto con il sorriso sulle labbra -. Lui capisce quanto sia importante per la squadra, ma non è l'unico, abbiamo tanti talenti in squadra e secondo me una bella prestazione oggi può darci una mano anche in campionato".