Andy Diouf: oggetto misterioso fino al derby, poi qualche segnale importante. Come riporta il Corriere dello Sport, Chivu ha impiegato il francese largo a destra anche a Empoli, dopo averlo sperimentato con il Milan, lui che di ruolo è una mezzala. Ma ha fisico e uno contro uno, qualità che lo rendono prezioso quando si tratta di attaccare partendo da destra rientrando sul piede mancino. Ci si aspetta che parta titolare domani col Venezia in coppa.
"Occorre sottolineare che la mezzala destra è anche il ruolo preferito dei vari Barella, Sucic e pure Frattesi. Mentre il centro sinistra è il “territorio” abituale di Mkhitaryan e Zielinski. Poi pure gli stessi Barella e Sucic si adattano senza problemi - si legge -. Arrivati a questo punto, però, la sensazione è che i primi segnali confortanti di Diouf possano ulteriormente complicare la posizione di Frattesi. Che rischia di vedere ancora più limitato il suo impiego, qualora l’ultimo arrivato dovesse proseguire sull’onda".
I discorsi estivi con Chivu avevano convinto l'ex Sassuolo a restare a Milano, ma tra problemi fisici e chance sprecate, la sua posizione diventa sempre più precaria. "Al mercato di gennaio manca ormai un mese. E una serie di riflessioni saranno inevitabili. Anche la scorsa stagione il centrocampista romano aveva accarezzato l’addio a metà anno. Stavolta potrebbe davvero concretizzarsi", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
