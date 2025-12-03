C'è anche il nome di Marcelo Brozovic tra le fanta-suggestioni di mercato che portano alla Juventus, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera. Il quotidiano ne segnala un'altra, Verratti, ma più concretamente i bianconeri potrebbero andare su Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia. Con un grosso punto interrogativo: De Zerbi darebbe l'ok alla cesisone del centrocampista?

Data: Mer 03 dicembre 2025 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
