Dopo il fastidio rimediato con la nazionale olandese a metà novembre per un problemino alla caviglia che non aveva destato grosse preoccupazioni al giocatore e allo staff medico dell'Inter, il ritorno di Denzel Dumfries continua ad allontanarsi. La situazione si è complicata col tempo e il suo ritorno in campo non è stato così immediato come era sembrato sulle prime. Saltati derby e Atletico Madrid, l'ex PSV salterà anche il Liverpool come grande appuntamento da cerchio rosso in calendario.

Lo spoiler lo ha praticamente fatto lo stesso Dumfries ieri sera alla cerimonia del Gran Galà del calcio, quando ha parlato di speranza di recupero di due-tre settimane. Dichiarazioni che spezzano ogni flebile auspicio di ritrovarlo almeno per la panchina contro i Reds. "E invece è probabile che non verranno corsi rischi eccessivi. L'obiettivo diventa così la Supercoppa in Arabia Saudita, che per l'Inter inizierà il 19 dicembre in semifinale contro il Bologna" si legge sulla Gazzetta dello Sport che prova a delineare le tempistiche.