Con quattro squadre divise da un solo punto in classifica, per i bookmakers spunta l'ipotesi dello spareggio scudetto in Serie A. Secondo quanto riportato da Agipronews, infatti, Snai quota a 15 questa possibilità, che nel '64 vide protagoniste Bologna e Inter (non è più accaduto).

Per quel che riguarda il titolo di campione d'inverno, invece, il Milan è in pole a 2,10, su Better, mentre l'Inter è a 3 e il Napoli a 3,75. Più distante, a quota 5, la Roma. Lontani il Como a 10 e il duo Bologna-Juventus a 21.