Dopo aver vinto il test di lusso contro il Manchester City, imponendosi ai tiri di rigore, l'Inter ha salutato Hong Kong, dove ha ricevuto tanto affetto dai tifosi locali. Un amore che ha lasciato il segno nel cuore di Aleksander Stankovic, ieri protagonista di una buona prova partendo da titolare: "Thank you Hong Kong", ha scritto il figlio d'arte su Instagram.

I nerazzurri, nelle scorse ore, sono arrivati a Perth, in Australia: qui completeranno il 'Summer Tour' sfidando in amichevole il Milan e la Juve, rispettivamente il 5 e 8 agosto.