Dopo aver vinto il test di lusso contro il Manchester City, imponendosi ai tiri di rigore, l'Inter ha salutato Hong Kong, dove ha ricevuto tanto affetto dai tifosi locali. Un amore che ha lasciato il segno nel cuore di Aleksander Stankovic, ieri protagonista di una buona prova partendo da titolare: "Thank you Hong Kong", ha scritto il figlio d'arte su Instagram.

I nerazzurri, nelle scorse ore, sono arrivati a Perth, in Australia: qui completeranno il 'Summer Tour' sfidando in amichevole il Milan e la Juve, rispettivamente il 5 e 8 agosto.  

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 13:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.