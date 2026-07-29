Simpatico show tenuto da alcuni giocatori dell'Inter, che hanno avviato una live su Instagram direttamente dal volo per Hong Kong. Maestro di cerimonia è stato Yann Bisseck, che ha posto alcune domande ad Andy Diouf: "Cosa vuoi portare a Milano da Hong Kong?” “Il cibo!”, la risposta del francese. Al quale viene poi chiesto come si sente a giocare in Australia: “Orgoglioso, sarà la prima volta per l’Inter”. Interviene anche Petar Sucic: “Sarà bello vedere quanti tifosi ci saranno”.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 23:54
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.