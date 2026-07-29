Simpatico show tenuto da alcuni giocatori dell'Inter, che hanno avviato una live su Instagram direttamente dal volo per Hong Kong. Maestro di cerimonia è stato Yann Bisseck, che ha posto alcune domande ad Andy Diouf: "Cosa vuoi portare a Milano da Hong Kong?” “Il cibo!”, la risposta del francese. Al quale viene poi chiesto come si sente a giocare in Australia: “Orgoglioso, sarà la prima volta per l’Inter”. Interviene anche Petar Sucic: “Sarà bello vedere quanti tifosi ci saranno”.

#Bisseck presenta, gli altri rispondono. “#Diouf, cosa vuoi portare a Milano da Hong Kong?” “Il cibo!”. “Come ti senti a giocare in Australia?” “Orgoglioso, sarà la prima volta per l’#Inter”. Interviene #Sucic: “Sarà bello vedere quanti tifosi ci saranno”. pic.twitter.com/6w127sBx7a — Simone Togna (@SimoneTogna) July 29, 2026