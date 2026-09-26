Umberto Calcagno, presidente Aic, ha parlato a margine del Consiglio Federale FIGC parlando di Malagò e della sua situazione: "Per quanto ci riguarda riteniamo la situazione paradossale, abbiamo manifestato il nostro sostegno al presidente Malagò e la nostra vicinanza. Ma è qualcosa che va oltre la singola persona e al procedimento elettorale che noi riteniamo sia stato fatto nella nella modalità giusta". Ancora Calcagno: "Quello che oggi viene messo in dubbio è la regolarità dell'operato federale. Credo che, anche per noi che ne facciamo parte, è la cosa della quale abbiamo meno bisogno", ha detto. Le sue parole sono state riprese dall'ANSA.