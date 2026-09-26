Il pressing del Manchester City per Alessandro Bastoni potrebbe non essere finito. Come riportato da Team Talk, il centrale difensivo italiano non sarebbe mai uscito dalle grazie dei mancuniani, i quali potrebbero essere destinati a salutare un mostro sacro come Ruben Dias. Il medisimo portale inglese riporta infatti come il difensore portoghese sarebbe tentato dall'idea di sposare la pista dell'Arabia Saudita, obbligando nel caso i Citizens a guardarsi intorno per tappare la falla. Dal canto proprio, l'Inter non avrebbe intenzione di mettersi al tavolo per cifre inferiori agli 80 milioni di euro, a maggior ragione se si considera come il club meneghino non abbia nessuna pressione per vendere i propri pezzi pregiati.