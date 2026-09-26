Molti in questi anni hanno parlato a sproposito della situazione finanziaria dell'Inter e Sportitalia ha evidenziato con molta precisione che "I numeri sono impressionanti soprattutto se confrontati con ciò che l’Inter è stata soltanto pochi anni fa. Il club chiude l’esercizio 2025/26 con 22,7 milioni di utile, secondo risultato positivo consecutivo. I ricavi raggiungono quota 518 milioni, secondo miglior dato nella storia nerazzurra, mentre i costi della produzione scendono di circa 20 milioni", l'analisi sul sito dell'emittente.

Il punto valutativo prosegue: "Dietro questi numeri c’è la qualità del lavoro di un management che negli ultimi anni ha dovuto fare qualcosa di molto più complicato che semplicemente abbassare i costi: rendere sostenibile l’Inter senza smettere di renderla competitiva.