Serata amara per l'Italia all'Olimpico, battuta ieri dal Belgio 2-0. In campo anche due nerazzurri: Barella ed Esposito. La Repubblica, andando a giudicare le prestazioni individuali nelle classiche pagelle, giudica così l'uscita dei due giocatori dell'Inter.

Barella tra i pochi sufficienti, Esposito bocciato

Elogi per Barella. Il centrocampista sardo chiude con un 6, una delle poche sufficienze: "Lo vedi ovunque e pensi: è possibile che ce ne fossero due. È sicuro che a questa Italia non bastassero comunque", spiega il quotidiano. Bocciato invece Esposito, voto 5: "Stretto tra due bestioni, la prende pochino. E quando avrebbe l’occasione di fare male, si scopre timido". Promossi, poi, solo Donnarumma, Cambiaghi e Calafiori.

Questo invece il giudizio sul ritorno di Roberto Mancini: "La squadra impaurita del primo tempo trova via via coragio. Null'altro, però. Riportare l'Italia a un livello accettabile richiede tempo. Chissà quanto gliene concederanno". Anche per lui insufficienza grave: 5.