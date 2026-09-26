Nel corso dell'evento a Napoli per festeggiare i 25 anni della Fondazione PUPI, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato brevemente ai microfoni dei presenti delle sue emozioni per la celebrazione di questa speciale ricorrenza: "I 25 anni della Fondazione? Per me è una grande emozione perché sono davvero tanti. Felice del percorso che stiamo facendo e dei progetti che portiamo avanti: per noi poter aiutare è una grande responsabilità. Parte del ricavato verrà destinato a sei associazioni delle zone di Napoli. Ci sarà un tributo a Diego Armando Maradona, la nostra sede argentina è dove è nato lui. Spero che tutti si godranno il momento".

La bandiera dell'Inter ha poi risposto a una domanda su Lautaro Martinez, destinato a diventare il vice-capitano dell'Argentina a seguito dell'imminente addio all'Albiceleste di Lionel Messi: "Lautaro avrà maggiori responsabilità in Nazionale? L’ha già assunta questa responsabilità: è un trascinatore e tiene tantissimo all’Argentina e al paese. Sarà un punto di riferimento anche per tutti i giovani".