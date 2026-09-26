L'Argentina è pronta a dire addio a Lionel Messi. Il 6 ottobre a Buenos Aires è in programma l'ultima recita della Pulcecon l'Albiceleste. Scaloni ha convocato 7 giocatori del campionato italiano e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'appuntamento può rappresentare un problema in vista della ripartenza del campionato e di un ottobre ricco di impegni. Anche perché con ogni probabilità si giocherà nella notte tra il 6 e il 7 ottobre e l'Argentina si fermerà anche per la festa post partita.
A guidare la truppa italiana è ovviamente Lautaro Martinez. Sabato 10 ottobre è in programma Inter-Parma. Nell'ipotesi più ottimistica si parla di un rientro il giovedì, con il Toro che sarà a disposizione di Chivu solo alla vigilia della sfida con un viaggio intercontinentale sulle spalle e condizioni tutte da verificare.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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