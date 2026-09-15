La caduta della prima porzione di gara, con due gol incassati nel giro di sedici minuti, a cui è seguita la rimonta prepotente nella restante parte di match, ha prodotto un 5-3 pirotecnico con cui l'Inter ha avuto ragione dell'Udinese al triplice fischio di Pairetto. Un risultato che Manuel Akanji ha voluto riassumere in un breve messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, all'indomani della vittoria che ha proiettato i campioni d'Italia in vetta alla classifica a braccetto con la Roma, proprio prima dello scontro diretto di sabato prossimo: "Sotto 0-2, ma non ci siamo mai arresi. Grande reazione della squadra e altri tre punti in casa", ha scritto il difensore svizzero.