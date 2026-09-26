Questa sera, la Spagna di Luis De La Fuente giocherà a Wembley contro l'Inghilterra la prima partita da campione del mondo in carica. Il traguardo iridato raggiunto in estate a spese dell'Argentina di Lautaro Martinez, però, come garantisce il CT iberico non rappresenta un motivo per dormire sugli allori: "Vi garantisco che non ci sarà alcun compiacimento. Conosco questi giocatori, so che vogliono continuare a vincere, a fare la storia, che vogliamo continuare a crescere, perché questo è l'unico modo per raggiungere i nostri obiettivi. La voglia di migliorare deve essere sempre costante, e questa squadra ce l'ha", dichiara De La Fuente, che ha portato con sé in questo primo round di partite di Nations League anche il portiere dell'Inter Josep Martinez.

E proprio a proposito di questa tornata di impegni De La Fuente ha qualcosa da ridire: "Giocare quattro partite in dieci giorni non è la cosa più appropriata da fare. È un calendario molto impegnativo, con viaggi e tutto il resto. Dobbiamo farlo, lo accettiamo e giochiamo volentieri, ma capiamo che giocare quattro partite in 10 giorni non è l'ideale".