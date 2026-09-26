L'Argentina, senza Lionel Messi, sarà qualcosa di inevitabilmente diverso. Con la Pulce in campo, l'imprevedibilità dietro le punte è sempre stata un tassello cardine per far male agli avversari. Secondo quanto riferisce TycSports, la strategia dell'Albiceleste è chiara: Lautaro numero nove di riferimento, Julian Alvarez libero di girovagare attorno a lui e attaccare gli spazi. Una coppia fissa nelle vesti del doppio centravanti che, da ora in avanti, andrà a costituire il riferimento.