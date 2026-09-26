"L'offerta della Juve? Se parli di Juventus e ti arriva un'offerta da un club così non poi pensarci su due volte". A dirlo è Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco, ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita pareggiata contro la Polonia a Varsavia. Alajbegovic non vede l'ora di lasciare il segno con la sua nuova maglia e conta molto anche sul suo tecnico: "Luciano Spalletti è un grande allenatore, un top. Vuole migliorare ogni dettaglio. Questo mi aiuta a diventare un top player. Lo Scudetto? Adesso è presto, pensiamo a partita dopo partita. Ma è chiaro che ci proveremo per lo Scudetto, abbiamo grandi ambizioni".