L’Inter guarda in Argentina per il futuro della porta. Secondo quanto riportato da ESPN, gli osservatori nerazzurri avrebbero messo nel mirino Santiago Beltran, giovane portiere del River Plate, seguito anche da Manchester United e Real Madrid. La Juventus, invece, avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore durante l’estate.

Beltran, che compirà 22 anni il prossimo 4 ottobre, ha un contratto con il River fino a dicembre 2027. Il club argentino starebbe lavorando al rinnovo, con l’obiettivo di aumentare la clausola rescissoria dagli attuali 25 milioni fino a 100 milioni di euro.

Diventato titolare dopo il grave infortunio di Franco Armani, il portiere si è imposto rapidamente, arrivando anche alla nazionale argentina, con cui ha fatto il suo esordio a giugno. In patria è stato accostato a Emiliano “Dibu” Martinez.

In questa stagione Beltran ha collezionato 39 presenze, 34 gol subiti e 15 clean sheet. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter, intanto, ha scelto Josep Martinez per il dopo Sommer, affiancandogli l’esperto Provedel. A fine stagione, però, la dirigenza farà il punto della situazione: Beltran potrebbe così diventare un nome da tenere sotto osservazione per il futuro.