Questa sera piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà “Una Serata di Stelle per PUPI”, evento organizzato per celebrare i 25 anni della Fondazione PUPI di Javier Zanetti e raccogliere fondi destinati a progetti per la tutela dei minori.

Come riportato da Tuttosport la serata, condotta da Federica Masolin e Gianluca Gazzoli, unirà musica e sport e sarà trasmessa in diretta dalle 21 su TV8. Sul palco si esibiranno, tra gli altri, Max Pezzali ed Elisa, con un contributo inedito, oltre a Fabio Rovazzi, Tullio De Piscopo, LDA e Lola Ponce.

Ampio spazio anche al calcio, con diversi protagonisti legati alla storia del Napoli e del calcio argentino. Saranno presenti Claudia Villafañe e Pedro Pasculli, insieme a Gianfranco Zola, Giovanni Simeone, Andrea Carnevale e Ciro Ferrara.

Un omaggio speciale sarà dedicato a Diego Armando Maradona, con Federico Buffa chiamato a raccontare il leggendario numero 10 argentino. I biglietti per partecipare all’evento partono da 29 euro, con il ricavato destinato alle attività della Fondazione.