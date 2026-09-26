Nelle ore successive alle notizie che sono circolate in merito alle numerose violazioni finanziarie compiute dal Manchester City, decide di prendere in mano la situazione Khaldoon Al Mubarak, chairman dei Citizens, che pubblica una lettera aperta a sua firma nella quale prova a spiegare ai tifosi quello che è lo stato dell'arte: "Faccio parte di questo Club da 18 anni. Ho avuto il privilegio di stare al vostro fianco all’Etihad, a Wembley e a Istanbul. Questo Club è importante per me, e voi mi avete dimostrato e detto – più e più volte – quanto il Manchester City sia importante per voi. Ecco perché oggi vi scrivo. A seguito delle notizie diffuse venerdì dai media, molti di voi avranno trascorso la serata rispondendo alle domande e ai messaggi di amici, familiari e colleghi. Lo stesso vale per me. Ecco cosa ho detto alla mia famiglia: il procedimento della Premier League ha ancora molta strada da fare, e la nostra fiducia e determinazione nel dimostrare l’innocenza del Club sono forti quanto lo erano all’inizio", ha aperto Al Mubarak.

Ci aspettano momenti emozionanti

Che poi prosegue: "Ci sono tantissime cose che vorrei poter condividere con voi per aiutarvi a capire perché siamo così sicuri della nostra posizione. Ma la rigorosa riservatezza del procedimento legale e la nostra determinazione a rispettarla mi impediscono di farlo al momento. Anche questa lettera è stata sottoposta a diverse verifiche legali per assicurarne la conformità. Ai tifosi chiedo di leggere attentamente la dichiarazione riportata di seguito, che abbiamo rilasciato venerdì, e quella pubblicata nel febbraio 2023 (anch’essa riportata di seguito). Ogni parola è importante e corrisponde al vero. Sebbene alcune persone si siano affrettate a trarre le proprie conclusioni e ci sia molto clamore intorno a noi, nulla è cambiato. Abbiamo già affrontato insieme delle sfide in passato e ne siamo usciti vincitori. Ci sono ancora molti che vogliono minare lo slancio del nostro Club. Non daremo loro questa opportunità. Dopo questa pausa per le Nazionali, ci aspettano momenti emozionanti. Tra due settimane andremo ad Anfield, per poi ospitare il Paris Saint-Germain in Champions League all’Etihad Stadium: momenti che ci daranno l’opportunità di celebrare la forza della famiglia del Manchester City", ha concluso.