Vincenzo Montella preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno. Dopo la sconfitta contro la Francia, il CT della Turchia applaude comunque i suoi uomini per la prestazione offerta: "Nonostante il risultato sia davvero deludente, è stata una delle nostre migliori partite finora in termini di mentalità e condizione fisica. È stata una battaglia combattuta. Abbiamo avuto alcune occasioni che avremmo potuto concretizzare. Ora dobbiamo ricaricare le energie e concentrarci sulla prossima partita", afferma in conferenza stampa.

Montella sottolinea anche le defezioni che hanno colpito il centrocampo dei Milli Takim: "Proiettandomi sulle quattro partite che giocheremo in dieci giorni, mi mancano Orkun Kokcu e Hakan Calhanoglu, però hanno fatto una partita eccezionale Salih Ozcan e İsmail Yuksek come l'avevano fatta in Croazia. Quello che mi preoccupa è recuperarli nelle prossime partite al 100%. Abbiamo qualche lacuna, ma chi è qui è a un livello che merita di giocare. Il mio unico compito ora è rimetterli in carreggiata al più presto, perché ho bisogno di loro nella prossima partita". Il prossimo impegno sarà contro la 'sua' Italia per la quale però non promette sconti: "Siccome parliamo di sport, io sono e coinvolto e faremo di tutto per vincere. L'Italia avrà tempo per vincere le altre".