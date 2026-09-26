La Instagram story pubblicata dallo spogliatoio di Appiano Gentile ha risvegliato l'ambiente Inter durante la sosta nazionali. I tifosi nerazzurri aspettano di vedere in azione Djed Spence.

Il terzino inglese scalpita per il debutto in nerazzurro, che potrebbe arrivare contro il Parma, dopo la sosta per le Nazionali. Da capire se dall'inizio o se a a gara in corso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Spence è infatti sempre più vicino al rientro.

L'ex Tottenham ha smaltito i problemi fisici che lo avevano frenato e lunedì sarà nuovamente aggregato al gruppo agli ordini di Cristian Chivu. Ieri l'ex Tottenham è stato l'unico a lavorare ad Appiano. Riposo anche per gli altri infortunati Stones, Calhangoglu e Dimarco.