Il Manchester City è nell'occhio del ciclone: il club inglese è stato riconosciuto colpevole per 114 delle 115 accuse di irregolarità finanziarie per cui era atteso un verdetto da oltre due anni. Una tappa di una vicenda che comunque ha davanti a sé ancora altri capitoli visto che il procedimento non è ancora terminato, ma nel frattempo si scatena la ridda di voci sulle possibili conseguenze che potrebbe avere la società. Tra queste, tra il serio e il faceto c'è chi reclama la revoca della Champions League vinta nel 2023 a spese dell'Inter a Istanbul.

In questo senso, però, la Gazzetta dello Sport sgombera il campo dalle illusioni parlando di scenario assolutamente utopistico. II tribunale indipendente della Premier League, infatti, non ha giurisdizione sulle competizioni europee. È improbabile anche che il City venga privato dei titoli inglesi vinti tra il 2009 e il 2023, il periodo a cui si riferiscono le accuse della Premier.