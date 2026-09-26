Il Manchester City è nell'occhio del ciclone: il club inglese è stato riconosciuto colpevole per 114 delle 115 accuse di irregolarità finanziarie per cui era atteso un verdetto da oltre due anni. Una tappa di una vicenda che comunque ha davanti a sé ancora altri capitoli visto che il procedimento non è ancora terminato, ma nel frattempo si scatena la ridda di voci sulle possibili conseguenze che potrebbe avere la società. Tra queste, tra il serio e il faceto c'è chi reclama la revoca della Champions League vinta nel 2023 a spese dell'Inter a Istanbul.

In questo senso, però, la Gazzetta dello Sport sgombera il campo dalle illusioni parlando di scenario assolutamente utopistico. II tribunale indipendente della Premier League, infatti, non ha giurisdizione sulle competizioni europee. È improbabile anche che il City venga privato dei titoli inglesi vinti tra il 2009 e il 2023, il periodo a cui si riferiscono le accuse della Premier.

Sezione: Focus / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 14:32
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.