Tra le squadre più sorprendenti di questo inizio di Serie A c'è il Cagliari di Fabio Pisacane, che veleggia nelle posizioni di vertice della classifica grazie ai suoi 12 punti in cinque giornate. Cagliari dove si sta mettendo in luce in maniera importante Paul Mendy, attaccante classe 2007 del Senegal che ovviamente è già finito nel mirino delle big italiane. Secondo il quotidiano La Repubblica, su di lui hanno messo gli occhi l'Inter, che lo ha visionato più volte dal vivo, il Milan e la Lazio: ma il Cagliari ha già le idee chiare sul futuro del proprio attaccante.

I nerazzurri hanno osservato il ragazzo più volte dal vivo e le relazioni raccolte sono state positive, così come quelle redatte dagli osservatori milanisti. Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Piero Ausilio, avrebbe inoltre dato il suo consenso a un possibile acquisto. Il club sardo ha già fatto sapere alle potenziali pretendenti che hanno manifestato interesse di non aver intenzione di cederlo nella finestra di gennaio per non correre il rischio di indebolire la squadra a metà stagione. Eventuale appuntamento in primavera, quando il Cagliari potrà valutare con maggiore tranquillità le offerte per il calciatore.