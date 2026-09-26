La telenovela tra Lautaro Martinez e il Barcellona potrebbe presto vivere nuovi capitoli secondo quanto riportato da Tuttosport. A confermarlo è stato Deco, direttore sportivo del club catalano, che ha ammesso l'interesse per l'attaccante argentino.

Il corteggiamento del Barcellona nei confronti del Toro non è una novità. Già nel 2020 l'argentino era stato vicino al trasferimento in Catalogna, con Lionel Messi che avrebbe spinto per il suo arrivo, ma l'operazione saltò anche a causa della pandemia. Negli ultimi mesi le indiscrezioni sono tornate a circolare con forza, fino all'ipotesi di un'offerta da circa 100 milioni di euro.

L'Inter, però, ha sempre ribadito la volontà di trattenere il proprio capitano. Marotta ha escluso la possibilità di una cessione, sottolineando l'importanza di Lautaro per la storia recente del club. Lo stesso argentino, dopo la sfida contro il Real Madrid, ha confermato di aver scelto di restare a Milano.

Scenari futuri

Lautaro ha un contratto fino al 2029 e percepisce circa 9 milioni di euro a stagione. A Milano è ormai un simbolo e punta a inseguire ancora una volta il sogno Champions League. Il Barcellona, tuttavia, continua a cercare un grande centravanti e, oltre a Julian Alvarez, mantiene l'argentino nella propria lista.

Le dichiarazioni di Deco lasciano dunque aperta la porta a un nuovo assalto. Se nei prossimi mesi dovesse arrivare una proposta concreta e particolarmente importante, quasi indecente, Inter e Lautaro sarebbero chiamati nuovamente a valutare la situazione. La telenovela, insomma, per Tuttosport è tutt'altro che conclusa.