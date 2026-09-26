Non sono settimane semplici per Giovanni Malagò, da pochi mesi presidente della FIGC. L'ipotesi di commissariamento della federazione prende sempre più piede e la posizione di Malagò è calda. Sul tema ha parlato ieri Luciano Buonfiglio, presidente del CONI: "Chi è che non sostiene Malagò? Il problema è un altro. Viviamo un mondo sportivo, basato sulle regole e, come ho già detto, non le invento io, mi faccio aiutare da chi ne capisce più di me, autorevoli giuristi".

Sui prossimi passi Buonfiglio ha detto: "Quando sarà il momento decideremo. La giunta si riunirà quando lo deciderò io. Volutamente ho detto che l'educazione non vuol dire avere timore, volutamente ho detto essere amici non consente di essere complici, l'ho detto e lo ripeto".

Sezione: News / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 11:42
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.