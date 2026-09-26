Non sono settimane semplici per Giovanni Malagò, da pochi mesi presidente della FIGC. L'ipotesi di commissariamento della federazione prende sempre più piede e la posizione di Malagò è calda. Sul tema ha parlato ieri Luciano Buonfiglio, presidente del CONI: "Chi è che non sostiene Malagò? Il problema è un altro. Viviamo un mondo sportivo, basato sulle regole e, come ho già detto, non le invento io, mi faccio aiutare da chi ne capisce più di me, autorevoli giuristi".

Sui prossimi passi Buonfiglio ha detto: "Quando sarà il momento decideremo. La giunta si riunirà quando lo deciderò io. Volutamente ho detto che l'educazione non vuol dire avere timore, volutamente ho detto essere amici non consente di essere complici, l'ho detto e lo ripeto".