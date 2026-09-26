Fabio Capello ha analizzato la prestazione dell'Italia sulle frequenze de La Gazzetta dello Sport: "Serve molta più verticalità per riuscire a fare male agli avversari, lì davanti. Ieri sera, contro il Belgio, si è notato nitidamente. Per arrivare a essere efficaci in attacco serve trovare alternative alle giocate laterali: verticalizzazioni e cross", l'analisi di Capello.