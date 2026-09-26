Fabio Capello ha analizzato la prestazione dell'Italia sulle frequenze de La Gazzetta dello Sport: "Serve molta più verticalità per riuscire a fare male agli avversari, lì davanti. Ieri sera, contro il Belgio, si è notato nitidamente. Per arrivare a essere efficaci in attacco serve trovare alternative alle giocate laterali: verticalizzazioni e cross", l'analisi di Capello.

Sezione: News / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 13:23 / Fonte: Gazzetta.it
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione