Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, oggi 40enne, è stato ricoverato d’urgenza in Argentina e sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale di Lavallol. A riportare la notizia è il quotidiano argentino Olé.

Secondo quanto riferito dalla testata, Osvaldo sarebbe stato operato per un versamento pleurico e si troverebbe attualmente in terapia intensiva. A dare l’allarme sarebbe stata la sorella, che lo avrebbe trovato nella sua abitazione dopo alcuni giorni durante i quali l’ex calciatore aveva accusato problemi di salute. Con l’aiuto di un amico, è stato quindi trasferito in ospedale.

Le prime informazioni parlano della presenza di una significativa quantità di liquido e pus nei polmoni, rendendo necessario l’intervento medico. Le condizioni di Osvaldo restano sotto osservazione.