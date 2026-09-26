Scaramucce finali a conclusione della sfida di Nations League tra Italia e Belgio. A pochi istanti dal fischio finale, il belga Romelu Lukaku inizia a rivolgersi in maniera provocatoria in direzione della porta difesa da Gianluigi Donnarumma, il quale reagisce avvicinandosi al classe 1993 in prossimità del cerchio di centrocampo. Da qui nasce un diverbio che, come evidenziato nella costruzione della RAI, ha origine sin dai tempi della militanza dell'attaccante all'Inter e del portiere al Milan. A provare a sedare gli animi è stato Pio Esposito, intervenuto per allontare il recordman dei Diavoli Rossi. La situazione si è poi risolta con un'ammonizione per parte.