Djed Spence vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il laterale inglese, arrivato all’Inter nell’ultimo scorcio del mercato estivo per raccogliere l’eredità di Dumfries, non ha ancora avuto l’opportunità di allenarsi con il gruppo a causa dell’infortunio rimediato durante la preparazione. Il rientro, però, è ormai vicino. Come riportato dal Corriere dello Sport, Spence dovrebbe tornare a lavorare con i compagni già dalla prossima settimana, con l’obiettivo di essere definitivamente a disposizione di Chivu per la sfida contro il Parma, in programma il 10 ottobre a San Siro.

Il jolly di Chivu

L’allenatore nerazzurro crede nelle caratteristiche dell’inglese, che può rappresentare un’alternativa importante soprattutto in determinate situazioni tattiche e contro specifici avversari. Chivu aveva già trovato una soluzione interna schierando Diouf in quella zona di campo, ma Spence può offrire caratteristiche differenti.

Esterno di ruolo, l’inglese può garantire spinta, presenza nella trequarti e affidabilità anche in fase difensiva. Un’altra qualità particolarmente preziosa è la sua duttilità: Spence può infatti giocare su entrambe le fasce, caratteristica che potrebbe permettere a Chivu di gestire meglio le energie durante la stagione.

Non è quindi da escludere un suo impiego anche sulla corsia sinistra, magari per consentire a Dimarco di rifiatare, con Carlos Augusto libero di alternarsi con Bastoni.

Rientro vicino

In questi giorni Spence sta completando il lavoro individuale per recuperare dall’infortunio. Anche ieri il giocatore era ad Appiano Gentile, impegnato in una sessione personalizzata secondo il programma stabilito dallo staff nerazzurro.

L’inglese non ha nascosto la voglia di tornare in campo. Nei giorni scorsi ha lanciato anche alcuni segnali attraverso i social: l’ultimo, proprio ieri, con un video pubblicato dallo spogliatoio dell’Inter accompagnato dalla parola “soon”. Un messaggio semplice ma significativo: il conto alla rovescia è ormai iniziato.